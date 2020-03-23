Kemer'de pazar yerleri dezenfekte edildi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer'de halk sağlığı için pazar yerleri de ilaçlanıyor.

Kemer'de halkın uğrak yerleri arasında olan pazar yerlerini dezenfekte eden belediye ekipleri, daha hijyenik bir ortam sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Yerli ve yabancı misafirlerin sıkça ziyaret ettiği Kemer'de olumsuz bir duruma mahal vermemek için dezenfektan çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ekiplerimiz, halkımızın sıkça uğradığı semt pazarlarında da ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pazara gelen vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Halkımızın da daha bilinçli olmasını rica ediyorum. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmasınlar.” diye konuştu.