Kemer'de sabah ezanına kadar demokrasi nöbeti tutuldu

Kemer'de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı. Etkinlik kapsamında camilerden sela okunmasının ardından sabah ezanına kadar demokrasi nöbeti tutuldu. Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa, Kaymakam Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı, Kemer Cumhuriyet Savcısı İsmail Teker, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından bayraklarla süslenen tören alanında konuşan Kaymakam Gemici, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Türk Milletinin hiçbir zaman bağımsızlık, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Bayrağı için bedel ödemekten kaçınmadığını ve kaçınmayacağına değindi. Kaymakam Gemici, Belediye Başkanı Topaloğlu ve davetliler daha sonra 15 Temmuz Anı Defterini imzaladı.

Törende, 15 Temmuz konulu şiirler ve ilahiler okundu. Tören, 15 Temmuz konulu video, slayt gösterimi ve kamu spotlarının yayınlamasıyla devam etti. Saat 00:13'te camilerden sela okundu ve sabah ezanına kadar demokrasi nöbeti tutuldu.