Kemer'de sağanak yağışa karşı tedbirler alındı

Kemer Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağanak nedeniyle ilçede su basan bazı evlerde suyun tahliyesini yaptı. Arslanbucak Mahallesinde ormandan gelen suyu tahliye ederek evlere girmesini önleyen belediye ekipleri, bozulan ve zarar gören yolları tamir etti.

Güvenlik tedbiri amacıyla kapatılan sanayi bölgesindeki köprü sağanak sonrası yeniden trafiğe açıldı. Kuzdere Mahallesi Sümbüllü Caddesinde dere taşması sonucu yolu trafiğe kapatan belediye ekipleri, büzleri kırarak suyun yönünü değiştirdi. Belediye ekipleri, söz konusu yerde en kısa zamanda bir köprü yapılacağını bildirdi. Ballıtaş mevkisinde ise dağdan gelen suyun tahrip ettiği yola moloz döken ekipler, suyu da başka tarafa tahliye etti.

Yoğun sağanak nedeniyle, birçok turistin uğrak yerlerinden olan Kesme Boğazı yoluna düşen kayalar, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı ve yaylada yaşayan vatandaşların güvenli şekilde yolculuk yapmasına olanak sağladı. Kemer balıkçı barınağında da sağanak nedeniyle batan bazı küçük tekneler, vinç yardımıyla battığı yerden çıkarıldı.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde de mazgal temizliği yaptı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, dün başlayan sağanağın Kemer'de bazı yerlerde etkili olduğunu belirterek " Gece boyunca tüm ekiplerimiz sahada görevlerinin başındaydı. Herhangi bir olumsuz duruma mahal vermemek için çaba gösterdik. Bazı evlere yine su girdi ama ekiplerimiz anında müdahale ederek suyu tahliye etti. Zarar gören vatandaşlarımıza yardım ettik. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.