Kemer'de su altı temizliği

Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Mustafa Ertuğrul Parkı sahilindeki halk plajında su altı temizliği yapıldı. Kemer Belediyesi ve Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) iş birliğince yapılan su altı temizliğine, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, belediye mavi bayrak temsilcisi Serap Minta ve SKUT ekibi katıldı. Yaklaşık bir saat süren su altı temizliğinde denizden az sayıda plastik şişe ve poşet çıktı.

Kemer sahillerinin ve deniz dibinin temiz olması çevredekiler tarafından alkış topladı. Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül yaptığı açıklamada, belediye ve SKUT iş birliğinde rutin olarak Kemer sahillerinde deniz dibi temizliği yapıldığını hatırlattı. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla çevreyi ve denizi korumanın önemine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Emin Gül, “Çocuklarımıza temiz bir çevre ve temiz bir deniz bırakmak istiyorsak çöplerimizi çöp kutusuna atmamız gerekiyor. Önemli olan çöpleri denize ve çevreye atmamak. Su altı temizliğinde fazla bir çöp çıkmadı. Kemer sahillerinin ve denizin ne kadar temiz olduğunu gördük. Biraz daha dikkatli olursak her şey çok daha güzel olur” diye konuştu.