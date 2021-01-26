Kemer'de su baskınlarını önleme çalışmaları

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanbucak Mahallesi 235. sokakta kış aylarında evlerini su basan vatandaşların talepleri üzerine harekete geçti.

Vatandaşların talebi üzerine sokakta ilk etapta 800 metre uzunluğunda yağmur suyu gideri için korya boru döşendi. İkinci etapta da 800 metre uzunluğunda yağmur suyu gider borusu döşeneceği bildirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kış aylarında vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalıştıklarını belirtere kış aylarında su baskını yaşayan bazı ev sahiplerinin taleplerini en hızlı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan Topaloğlu, “Arslanbucak mahallemizde bazı evler bodrum katta yer aldığı için buraları su basıyordu. Belediye olarak buraları basan su için yağmur suyu gider borusu döşüyoruz. Şu ana kadar 800 metre yağmur suyu borusu döşendi. Bunun devamı gelecek ve toplamda bin 600 metre boru döşemiş olacağız. Vatandaşlarımızın kış aylarında bir sıkıntı yaşamaması için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.