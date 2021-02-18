Kemer'de su baskınlarını önleme çalışmaları

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çamyuva Mahallesinde, yaşanan su baskınlarından sonra başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kemer Belediyesi fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen haftalarda yaşanan şiddetli sağanak sonrası oluşan su baskınlarından hemen sonra bölgede başlattığı çalışmaları sürdürüyor.Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Baki Yalın, yaptığı açıklamada, su baskınlarının yaşandığı Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisi ve Hayıtlıgöl bölgesinde başlatılan çalışmaların ara vermeden devam ettiğini söyledi. Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisi ve Simena Otel önünde bulunan derede ıslah çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yalın, “ASAT'ın daha önce Sarıören mevkisi ve Hayıtlıgöl bölgesinde alt yapı çalışması vardı. Bu alt yapı çalışmaları mahalle içerisine tam ulaşmadığı için Kahraman Sarı Parkının önünde su birikintisi oluyordu. Bu suyu, ASAT ile koordine ederek denize ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yalın, söz konusu bölgede koruge borularının ve yağmur suyu drenaj hattının döşenmesi çalışmalarının devam ettiğini aktararak, “Yapılan çalışmalar ciddi bir yatırım. Gerek Devlet Su İşleri gerekse ASAT ile koordineli çalışıyoruz. Çalışmaları bir an önce tamamlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle sorumlusu Özgür Şahin ise su baskınlarının tekrar yaşanmaması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi. Hayıtlıgöl bölgesinde de alt yapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Şahin, İstiklal Caddesi ve diğer ara sokaklarda da alt ve üst yapı çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

Vatandaş Halil Kozak da, söz konusu bölgede yaklaşık 30 yıldır aynı sorunların yaşandığına değinerek, “Burada şu anda yapılan çalışmaları sevinçle karşılıyoruz. 30 yıllık bu sorunun çözüleceğine inancım tam” ifadelerini kullandı.