Kemer'de suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin Kemer ilçesinde düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silahlı organize suç örgütü kurmak, üye olmak, tehdit, nitelikli yağma, tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheliler için eş zamanlı operasyon düzenledi. Kemer İlçe merkezi ve mahallelerinde sabaha karşı gerçekleştirdikleri operasyonda Çıralı, Tekirova ve Kemer ilçe merkezinde 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işyerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar kayıtlarına el konulurken, çok sayıda çek-senet ve en az 2 adet ateşli silah ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan kişiler Antalya'daki KOM Müdürlüğüne götürülerek ifadelerinin alınmasına başlanırken, Kemer'de çok sayıda kişinin de mağdur sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.