Kemer'de takades çiçeği açacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer'in Atatürk ve Demokrasi Bulvarına 50 bin adet takades çiçeği dikti.

ntalya Büyükşehir Belediyesi Kemerin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Kemer'in vitrini olan Atatürk ve Demokrasi Bulvarı üzerinde 50 bin adet takades çiçeğini toprakla buluşturdu. Çiçek dikiminin yanında peyzaja da önem veren ekipler, cadde boyunca geometrik şekil ve figürler kullanarak turistik caddeyi renk cümbüşüne çevirdi. Esnaf ve vatandaş çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.