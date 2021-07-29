Kemer'de taksi ve otobüs duraklarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları sürüyor

Özellikle turizm sezonunda birçok yerli ve yabancı misafirin sıkça kullandığı taksi ve otobüslerde Korona virüse karşı önlem alınıyor.

Rutin olarak gerçekleştirilen dezenfekte işlemleri kapsamında taksi ve otobüs duraklarının yanı sıra parklar, oyun grupları, kamu kurum ve kuruluşları, okulları ve diğer alanları da dezenfekte ediliyor.

Kemer Belediye Başkan Vekili Emrah Ayhan, belediye olarak koronavirüs ile mücadele etmeye aralıksız devam ettiklerini söyledi. Başkan Vekili Ayhan, belediye ekiplerinin ilçe genelinde aralıksız dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Yaz aylarında nüfusu artan Kemerimizde koronavirüse karşı tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Koronaya karşı açtığımız savaşı mutlaka kazanacağız. Ekiplerimiz, ilçe genelinde yerli ve yabancı misafirlerimizin sıkça kullandığı taksi ve otobüsler için duraklarda ilaçlama işlemi yapıyor. Bunun yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarla parklar, oyun grupları, okullar ve diğer alanları dezenfekte ediyoruz. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor.” diye konuştu.