Kemer'de ücretsiz eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına başladı

Daha önce gazino olarak kullanılan ve Kemer Belediyesi'nin girişimleriyle eğitim yuvasına çevrilerek üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sunulan kurs merkezinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

Toplam 177 öğrenciyle eğitime başlayan Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda alanında uzmanlaşmış 11 öğretmen, hayalindeki üniversiteyi kazanmayı düşünen öğrencilere eğitim veriyor. 5-6 Temmuz tarihlerinde seviye belirleme sınavına göre oluşturulan sınıflarda dersler, okulların açılacağı güne kadar hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında yapılacak. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil sınıflarında eğitime başlayan öğrenciler, uzun bir maratonu kurs merkezindeki öğretmenleri ile koşacak.

“Desteğimizi asla kesmeyeceğiz”

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Kemer Belediyesi olarak öğrencilerin her zaman yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi. Eğitime başlayan kurs merkezindeki öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Başkan Topaloğlu, “Bu sene 177 öğrenci ile eğitimlerimize başladık. Öğrencilerimizin ilk geldiği günden itibaren çıtayı yükselteceklerine inancım tam. Bizim için önemli olan burada eğitim alıp üniversiteyi kazanan çocuklarımızın ileride vatana ve millete hizmet etmesi. Bu konuda da her zaman arkalarındayız. Desteğimizi asla kesmeyeceğiz. İyi bir eğitim yılı olmasını diliyorum” diye konuştu.