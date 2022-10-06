Kemer Belediyesi ile Kemer Halk Eğitim Merkezi iş birliğince Kemer'de ücretsiz karate ve kick boks kursları veriliyor.

Karate antrenörü Emin Akar ile kick boks antrenörü Volkan Kaplan'ın Göynük Mahallesi'ndeki Ahucum Düğün Salonu'nda verdiği kurslara her yaştan herkes katılabiliyor.

Kemer Belediyesi destekleriyle verilen kurslar ile özellikle gençlerin ve vatandaşların spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer Halk Eğitim Merkezi ile imzalanan protokol gereğince ilçede ücretsiz karate, kick boks ve diğer kursları verdiklerini söyledi.

Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Topaloğlu, “Kurslarımız başladı. Gençlerimiz bu sporlara yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklarımızı spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak istiyoruz. Başarılı birer sporcu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyoruz. Karate antrenörümüz Emin Akar ile kick boks antrenörümüz Volkan Kaplan'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan kick boks kursunun pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, karate kursunun ise salı, perşembe ve cumartesi günleri yapıldığı belirtildi.