Kemer'de üniversite hazırlık kurs kayıtları devam ediyor

Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi'nde 31 Ağustos 2020 günü başlayacak olan üniversite hazırlık kurslarının son hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım yaptığı açıklamasında, “Başkanımız Necati Topaloğlu'nun talimatları doğrultusunda fiziki olarak her anlamda hazır hale getirilen Destek Eğitim Merkezinde görev yapacak olan branş öğretmenlerimizin görevlendirilmesi yapılmış ve 27 Ağustos tarihi itibari ile de 107 öğrencimize deneme sınavı yapılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının genelgeleri ile 31 Ağustos 2020 tarihinde Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi'nde üniversite hazırlık kurslarının başlayacağını hatırlatan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım, "Üniversite hazırlık kurslarımız için kayıtlarımız devam ediyor. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu Kemer'de eğitimini sürdüren bütün öğrencilerimize belediye olarak katkılarımızın devam edeceğini belirtti. Öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun."diye konuştu.