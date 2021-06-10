Kemer'de üniversiteye hazırlanan öğrenciler deneme sınavına girdi

Kemer Belediyesi'nin eğitime kazandırdığı binada üniversiteye hazırlanan öğrenciler, TYT, AYT ve YDT deneme sınavlarına girdi. 31 Mayıs'ta başlatılan seri denemelerle öğrencilerin sınav pratikleri pekiştiriliyor. Her gün saat 10.00'da başlatılan sınavlarla öğrencilerin hem sınav saatine mental olarak alıştırılması hem de kaygı düzeylerini kontrol etmeyi öğrenmeleri sağlanıyor.

Her sınav bitiminde tüm branşların soruları kurs merkezindeki öğretmenler tarafından sınıflarda çözülüyor. Sınava giren öğrencilerin soru çözüm saatlerine katılımı zorunlu tutularak eksiklikleri giderilmiş oluyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geleceğin teminatı olan öğrencilere eğitim alanında tüm desteği vermeye devam ettiklerini söyledi. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için eğitim destek kurs merkezinde eğitim verildiğine değinen Başkan Topaloğlu, “Şu anda kursumuzda yaklaşık 170 öğrencimiz var. Hepsi bizim geleceğimiz. Eğitim alanında yaptığımız hizmetlere ara vermeden devam edeceğiz. Öğrenciler sürekli deneme sınavına girerek kendilerini sınıyor ve eksikleri varsa buradaki öğretmenlerimiz tarafından sıcağı sıcağına gideriliyor. Eğitime yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.