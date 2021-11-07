Kemer'de uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri, şahsın ikametine operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan eşyalar ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Kemer'in Tekirova Beycik Mahallesi'nde Kemer İlçe Jandarma JASAT timince F.E.K. (69) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde ihbar alındı. İhbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü, Kemer JASAT Komutanlığı ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 8 Kök skunk bitkisi, daralı 30 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme makinesi, 1 adet led mor ışık, 1 adet led sarı ışık, 1 adet akümülatör, 1 adet termometre, 1 adet nem ölçer 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen eşya ve maddelere el konulurken, F.E.K. gözaltına alındı.