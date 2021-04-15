Kemer'de yerli tohum üretilmeye başlandı

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla, geçen sene yerli tohum arayışına başladı. Belediye ekipleri, bulabildiği tüm yerli tohumları bu sene belediyeye ait seralarda üretmeye başladı. Üretilen tohumların bazıları şaşırtılarak viollere, bazıları da plastik bardaklara alındı. Dikim aşamasına gelen fideler, ilçe geneli ve mahallelerinde muhtarların da desteğiyle halka ulaştırılmaya başlandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçede tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla yerli tohum üretmeye başladıklarını söyledi. Seralarda yetiştirilen yerli fidelerin vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığını ifade eden Başkan Topaloğlu, yüksek verimli ürünlerin elde edilmesi, ürün çeşitliliğinin sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

“Yerli tohuma yönelimi artırmak istiyoruz”

Topaloğlu, yerli tohum üreterek dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerine dikkat çekerek, “Belediyemize ait seralarımızda yerli tohum üretmeye başladık. Ürettiğimiz fideleri çiftçilerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Yerli tohuma yönelimi artırmak istiyoruz. Şu ana kadar 10 bin domates, 5 bin dolmalık biber, 5 bin kara sivri biber, 5 bin kapya biber ürettik. İnşallah ithal tohumların yerini yerli tohumlarımız alacak ve sofralarımıza daha sağlıklı ürünler gelecek” diye konuştu.