Kemer'de yeşil alanlara bakım ve onarım çalışması

İlçe sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanlarda sulama sistemi bakım ve onarım çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde D-400 karayolu üzerindeki orta refüjlerde sulama ve altyapı çalışmalarına başladı. Çamyuva Ağva Dere kenarında yapılan yeşil alan düzenleme çalışmalarına da ara vermeden devam eden belediye ekipleri,köprü girişinde çimleme işlemleri yapıyor.

Öte yandan belediye ekipleri ilçe genelinde bulunan çınar ağaçlarını kırmızı örümceklere karşı ilaçlama ve yeşil alanlarda yabancı ot temizlik çalışmalarına da devam ettiği belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi olarak ‘Yeşili sev ve koru' anlayışıyla hareket ediyoruz. Belediye ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. D-400 karayolu üzerindeki orta refüjlerde sulama ve altyapı çalışmalarına başladık. Yeşili her zaman koruyan bir belediye olarak ilçe genelindeki ağaçlarımızı zararlı böceklere karşı ilaçlıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.