Kemer'de yeşil alanlarda gübreleme çalışması

İlçe genelindeki rutin faaliyetlerine devam eden belediye ekipleri, yeşil alanlarda, parklarda ve orta refüjlerde ağaç, çalı, yer örtücü ve mevsimlik çiçeklere gübreleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, Kemer'in çehresini en iyi şekilde geliştirmek ve renklendirmek amacıyla çalışmalarına hızla devam edeceklerini belirtti.

“Tüm yeşil alanlarda çalışma yapılıyor”

Kemer Belediye Başkan Vekili Emin Gül, yaptığı açıklamasında, ilçe genelindeki yeşil alanlarda belediye olarak çalışmalara hızla devam ettiklerini söyledi. Kemer'e gelen yerli ve yabancı misafirlere daha estetik ve daha renkli bir Kemer sunmak için çalıştıklarını anlatan Başkan Vekili Gül, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelinde hummalı şekilde çalışıyor. Orta refüjler de dahil olmak üzere tüm yeşil alanlarda gübreleme çalışması yapılıyor. Diktiğimiz tüm mevsimlik çiçekler ve ağaçların bakımlarını aksatmadan yapıyoruz. Güzel bir Kemer için çalışmayı bırakmayacağız” diye konuştu.