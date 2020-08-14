Kemer'de yol çalışmaları devam ediyor

sokaktaki bozuk yolu yeniden şekillendiriyor.

Yol yapım çalışmaları kapsamında sokak üzerinde kaldırım, ışıklandırma, elektrik, yağmur suyu drenaj hattı, taş döşeme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bin 800 metrekare kaldırım ve 6 bin metrekare sekizlik yol taşı döşüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, “Kemer'de göreve gelir gelmez bazı şeylerin değişeceğini ve Kemer halkının hak ettiği hizmeti alacağının sözünü vermiştik. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Yıllardır yapılmayan ve yapılamayan yolları yapmaya devam ediyoruz. İlçemiz önemi bir turizm beldesi ve buradaki misafirlerimize kötü görüntüler sunmak yerine daha modern ve düzgün görüntüler sunmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın ve ilçemize gelen misafirlerin daha rahat ulaşım sağlamaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.