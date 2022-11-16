Kemer'de zabıta dilencilere göz açtırmıyor

Şahıs ardından polis ekiplerine teslim edildi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın farklı ilçelerinden gelip vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsı daha yakalayarak cezai işlem uyguladı ve polis ekiplerine teslim etti. Kemer'de dilencilere göz açtırmayan zabıta ekipleri, dilencilere karşı uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kemer'de yakalanan dilencinin kimliğinin üstünden çıkmaması sonucu zabıta ekipleri polis merkezine götürerek T.C kimlik numarası ile şahsın kimliği belirledi. Zabıta ekipleri şahsa cezai işlem uyguladıktan sonra polis ekiplerine teslim etti.