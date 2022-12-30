Kemer'de zabıtadan yılbaşı öncesi denetimi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi ilçe genelindeki iş yerlerinde denetimler yaparak, kriterlere uymayan işletmelere 6502 sayılı Tüketici Hakları Koruma Kanunu'na göre yasal işlem başlattı.

Belediye ekipleri, denetimler çerçevesinde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, iş yerinin tertip ve düzeni, temizliği, satışa sunulan ürünlerin tazeliği, son kullanma tarihi, etiket fiyatı ve yerli üretim logosunun olup olmadığı hususlarını kontrol etti.

Özellikle vatandaşların sıkça alışveriş yaptığı iş yerlerinde sıkı denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, kriterlere uymayan işletmeler hakkında da 6502 sayılı Tüketici Haklarını Koruma Kanunu'na göre yasal işlem başlattı.

Denetimlerin yeni yılda da rutin olarak süreceği öğrenildi.