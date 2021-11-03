Kemer'deki beton fabrikasının yapımında sona gelindi

Antalya'nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi Kader Buse Acar Caddesi üzerindeki beton santrali ve kilitli taş üretim fabrikasının yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Bin 400 metrekare kapalı alan içerisinde 2 idari ofis, yemekhane, tuvalet, duş ve soyunma odaları bulunan beton blok ve parke taşı üretim tesisinin çevre düzenlemesi ile yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının büyük ölçüde bittiği belirtildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuzdere Mahallesinde bulunan mevcut tesisin, tamamının yeni alana taşınacağı ve kapasitesinin artırılacağı bildirildi. İçerisine makinelerin taşınmasına devam edildiği fabrika ile ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesindeki mevcut beton fabrikasını Kemer Yeni Sanayi Sitesinin yan tarafına taşıdıklarını hatırlattı. Başkan Topaloğlu, bina yapımının tamamlandığını belirterek, “İçerisine makinelerimizi taşıyoruz. Yaklaşık bir ay sonra bunlar da bitmiş olacak. Daha modern ve ekipmanları onarılmış bir hem taş fabrikası hem de beton santrali oraya taşınacak. Daha fazla kapasiteyle taş ve beton üreteceğiz. Kuzdere halkımız, fabrikamızı yeni yerine taşıdıktan sonra mevcut yerdeki fabrikanın çıkardığı gürültüden de kurtulmuş olacak ve verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Kemerimize hayırlı olsun” diye konuştu.