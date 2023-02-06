Kemer'den deprem bölgesine ekip desteği

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,4'lük deprem sonrası Kemer'deki gönüllü AFAD ekibi destek için deprem bölgesine hareket etti.

AFAD Gönüllüsü 10 kişi, depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine doğru desteğe gitti. 10 kişilik ekip, deprem bölgesinde arama ve kurtarama çalışmalarına yardım edecek. Kemer Belediyesi'nin araç desteği sağladığı ekibi, Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar yolcu etti.

Başkan Vekili Acar, yaptığı açıklamada, “Kemer olarak depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. AFAD Gönüllülerinden oluşan 10 kişilik ekibimiz deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.