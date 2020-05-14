Kemer'den engelli bireylere yardım paketi

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kemer Engelliler Derneği (KEMED) iş birliğince Kemer'de yaşayan engelli vatandaşlara yardım paketi dağıtıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla KEMED Başkanı Nur Batıbay Yanmış ile ilçedeki engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla bir proje gerçekleştirdi.

İlçede yaşayan engelli vatandaşların tespitinden sonra belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, KEMED Başkanı Yanmış ile ev ev dolaşarak engelli vatandaşlara yardım paketi dağıttı.

Belediye Psikoloğu Sevilay Bozkaya'da engelli vatandaşların aileleri ile kısa bir sohbet ederek belediyede ücretsiz olarak terapi sağlayabileceklerini kaydetti.

Engelli vatandaşlara yardım paketlerinin dağıtımına devam edileceğini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Engelliler Haftası dolayısıyla ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimize küçük de olsa bir destek sağlamak istedik. Onları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki herkes bir engelli adayıdır. Evlerinden engelli çocuklarını dışarıya çıkarmayan aileler var. Lütfen bu çocuklarımızı sosyalleşmesi ve eğitimlerini alabilmeleri çaba göstersinler. Biz de belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.