Kemer'den hemşirelere karanfil

Halk sağlığı için gece gündüz durmadan birçok şeyden fedakarlık eden sağlık çalışanı hemşireleri unutmayan belediye ekipleri, Kemer'deki hastane, sağlık ocakları ve ilçe sağlık müdürlüğünde görev yapan hemşirelere karanfil vererek günlerini kutladı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber ve ekibinin hastaneleri ve sağlık ocaklarını tek tek ziyaret etmesi karşısında hemşireler teşekkürlerini bildirdi. Aldıkları karanfiller karşısında mutlu olduklarını ifade den hemşireler, teşekkür etti.

Özellikle yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını günlerinde canla başla çalışan hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarının haklarının ödenmeyeceğini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Özellikle salgın günlerinde karşılık beklemeden fedakarca çalışan hemşirelerimizi tebrik ediyorum. Haklarını ödeyemeyiz. Bugün hemşireler günü olması dolayısıyla kendilerine karanfil dağıtarak unutulmadıklarını göstermek istedik. Bütün hemşirelerimizin gününü kutlarım” diye konuştu.