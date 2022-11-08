Kemer'den, İngiliz turist atağı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İngiltere'de düzenlenen World Travel Market Londra Fuarı'nın ikinci gününde İngiltere'nin en büyük ikinci havayolu şirketi ve tur operatörü sahibi Joe Taylor'la görüştü. Topaloğlu, 2022'de Antalya'ya 380 bin turist getiren operatörden 2023 turizm sezonunda Kemer'i sosyal medya platformları ve internet sitelerinde daha fazla reklam yapma sözü aldıklarını söyledi. Görüşmede Joe Taylor'a operatör yardımcısı Sarah Lisowiec de eşlik etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, turizmci Can Kobal ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek i Joe Taylor'a Kemer hakkında bilgiler verdi. Taylor'a Kemer ile ilgili tanıtım videoları izleten Başkan Topaloğlu, Kemer'de yapılan spor organizasyonları, yürüyüş yolları, dalış turizmi ve diğer aktiviteler hakkında da bilgiler aktardı.

Gayet olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret eden Topaloğlu, “Kemer'e daha fazla İngiliz misafir gelmesi için görüşmemiz oldu. Kemerimizi en iyi şekilde kendilerine anlattık. Çok memnun kaldılar ve Kemer'i çok beğendiklerini söylediler. Sosyal medya platformlarında, reklam panolarında ve ilanlarda Kemer ile ilgili çalışma yapacaklarını anlattılar. Belediyemiz ile ortak bir çalışma yapmayı planlıyorlar. Özellikle Kemer'deki aktivitelere hayran kaldılar. Ortak bir proje yapmak için çalışmalara başladık. Kemer'e daha fazla İngiliz misafir getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Joe Taylor ise Kemer'e hayran kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile olumlu bir görüşme yaptık. Kemer'deki aktiviteler bizi memnun etti. 2022 yılında Antalya'ya getirdiğimiz İngiliz misafir sayısı 380 bin. 2023 yılında hedefimiz 400 bin İngiliz misafiri Antalya'ya getirmek olacak. Şu anda paket satışlarımız yüzde 70'i buldu. Geri kalan yüzde 30'u ise İngilizler kendileri satın alıyor.”