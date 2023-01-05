Kemer'den İngiltere pazarı için tanıtım atağı

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer, İngiltere pazarında tanıtım atağına devam ediyor. İngiltere'den Kemer'e daha fazla turist getirmek amacıyla Kemer Belediyesi'nde yapılan toplantıda, İngiltere'nin en önemli seyahat acentelerinin yetkilileriyle online görüşme gerçekleştirildi.

İngiliz seyahat acentesi ile online yapılan görüşmede, Kemer'e gelen İngiliz turist sayısının artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. İngiliz seyahat acenteleri yetkililerinin Kemer Belediyesi ve paydaşlarıyla bir protokol yapacağı ve protokol ile Kemer'i İngiltere'de tanıtacaklarını bildirdi.

Toplantıda, İngiliz seyahat acenteleri yetkilileri, yapılacak olan protokol çerçevesinde İngiltere'deki katalog, sosyal medya hesapları ve blogger çalışmalarında yapılacak olan Kemer'in reklamı ile ilgili toplantıya katılan heyete bilgiler verdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'e gelen İngiliz misafir sayısını artırmak için Kemer Kaymakamlığı, KETAV, KETOB ile iş birliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, Kemer'i deniz, kum ve güneşin yanında doğa, eğlence, yürüyüş, dalış, tarih, spor aktiviteleri, gastronomi ve eko tatil seçenekleri ile de tanıtmak istediklerine dikkat çekerek, “İngiltere çok önemli bir destinasyon. Kemer'e gelen İngiliz misafir sayısını artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız online görüşmede olumlu geri dönüşler aldık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İngiliz misafirleri Kemerimizde en iyi şekilde ağırlayacağız.” dedi.

Toplantıya, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, KETOB üyesi Derya Billur, KETOB Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek, KETAV Basın Danışmanı Levent Yenigün katıldı.