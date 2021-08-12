Kemer'den muhtarlara yangın tüpü

Kemer'de olası yangın ihtimallerine karşı mahalle muhtarlarına yangın tüpleri dağıtılıyor.

Kemer Belediyesi olası bir yangın ihtimaline karşı muhtarlara yangın tüpü desteği vermeye devam ediyor. 6 kiloluk 10 adet yangın tüpü Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Salova ve Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal'a teslim edildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında “ Olası bir yangına karşı ilk müdahale oldukça önemli. Bu bakımdan özellikle bölgemizde yer alan muhtarlarımıza 6 kiloluk 10 adet yangın tüpünü teslim ettik. Bölgemizde kısa bir süre önce çıkan ve anında müdahale ile söndürülen orman yangınlarında, yangın tüplerinin ilk müdahalede ne kadar etkili olduğunu gördük. İnşallah bu kötü günleri kazasız belasız, el birliği ile atlatacağız. Kemer Belediyesi olarak bu konuda her türlü desteğe hazırız” diye konuştu.