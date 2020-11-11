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Kemer'e 5 adet su deposu

Antalya Büyükşehir Belediyesi temiz, sağlıklı ve hijyenik su kullanımı için Kemer’de 200 metreküplük 5 yeni su deposu inşa ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temiz, sağlıklı ve hijyenik su kullanımı için Kemer'de 200 metreküplük 5 yeni su deposu inşa ediyor.


Kemer'de içme suyu ihtiyacını karşılamak için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer'in Gedelme, Beycik Mahalleleri ile Kuzdere Mahallesi Ballıtaş mevkii ile Ulupınar Dağdibi mevkiinde 5 adet su deposunun yapımını sürdürüyor.



200 metreküp kapasite


ASAT Kemer ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Gedelme Mahallesi'ne 1 adet, Beycik Mahallesi'ne 2 adet, Ulupınar Dağdibi mevkii ve Kuzdere Mahallesi Ballıtaş mevkiine birer adet olmak üzere 5 yeni su deposu yapılıyor. Bölge sakinlerini temiz ve sağlıklı suya kavuşturacak su depoları toplam 200 metreküplük kapasiteye sahip olacak.

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