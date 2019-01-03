Kemer'e dünya çapında arıtma tesisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer ilçesi'nde altı arıtma üstü yaşam alanı ve açık hava tiyatrosu şeklinde tasarlanan projeyi hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Kemer ilçesindeki mevcut atıksu arıtma Tesisi 1 Nisan 2014 tarihinde ASAT sorumluluk alanına dâhil oldu. Bakım onarım ve peyzajı yapılan tesisin tüm bu çalışmalara rağmen tesisin eski ve yıpranmış olması, uzun vadede yetersiz kalacağının öngörülmesi üzerine ASAT tarafından turizmin incisi Kemer için dünya çapında bir arıtma tesisi projesi hazırlandı.

320 bin kişiye hizmet edecek

Yeni tesis kapasitesi günde 100 bin metreküp ön arıtma ünitesi ve günde 50 bin metreküp ileri biyolojik arıtma ünitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Böylece yeni tesis ilk etapta 160 bin kişiye eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek. Ayrıca nüfus artışı göz önünde bulundurularak, gelecekte sadece membran ilavesi ile kapasitesi iki katına çıkarılabilecek ve 320 bin kişilik nüfusa hizmet verebilecek.

Altı arıtma üstü sosyal tesis

Teknik ayrıcalıklarının yanı sıra Yeni Kemer Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, çevreci ve sosyal yaklaşımı ile örnek olacak niteliklere sahip. Projede tesisin koku giderme ünitelerinin bulunduğu alanın üzeri yeşil alan, spor ve sanat tesisleri ve açık hava tiyatrosu olacak şekilde tasarlandı. Tesisin alt tarafı arıtma üst tarafı yaşam alanı olacak.

2071 yılına kadar hizmet verecek

Projenin Kemer'in arıtma ihtiyacını 2071 yılına kadar karşılamasını bekleniyor. Arıtma tipi açısından “Azot ve Fosfor Giderimli İleri Biyolojik Arıtma Prosesi”ne sahip olan yeni tesisin tamamlanması ile bölgede bulunan Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi devre dışı bırakılarak buraya gelen atık su şebekesi de yeni tesise aktarılacak, böylelikle daha sağlıklı bir arıtma hizmeti verilebilecek.