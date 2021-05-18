Kemer'e etnografya müzesi açılıyor

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi iş birliğince yerel tarihçi Ramazan Kar'ın katkılarıyla Kemer'in ilk müzesi için çalışmalar devam ediyor.Liman Caddesinde bulunan Kemer'in eski jandarma karakol binasını müzeye dönüştürmek için atılan adımlar sonrası Kemer'in ortak değerlerinin yaşatılması amaçlanıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, Kemer'in geçmişini ve ortak değerlerini müzede yaşatmak istediklerini söyledi.

Müzelerin, sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiği ve gelecek nesillere aktarıldığı yerler olduğunu belirten Başkan Topaloğlu, Kemer Etnoğrafya Müzesinin Kemer'e ayrı bir değer katacağını kaydetti. Müze çalışmaları kapsamında projenin tamamlandığını anlatan Topaloğlu, “Liman Caddesindeki mevcut binayı müzeye çeviriyoruz. Şu anda proje tamamlandı. Turizm sezonu sonrasında mevcut binada inşaat çalışmaları başlayacak” dedi.

Topaloğlu, Kemer'in ortak mirasını korumak ve yaşatmak istediklerini ifade ederek, “Yıllardır Kemer'de müze yapılması düşünüldü ama yapılamadı. Bu iş için ilk adımı daha önce attık ve çalışmalarda ilerliyoruz. Kemer halkının yanı sıra ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirler burayı görmeden geçemeyecek. Burada Kemer'in en eski mesleklerini anlatan objeler, değerler ve eşyalar yer alacak. Paha biçilemez eserler de yer alacak. İnşallah burası Kemer'e büyük bir değer katacak” diye konuştu.

Müzede, Kemer'in kültürel mirasının sergileneceğini anlatan Ramazan Kar, “Geçmişte atalarımızın yaptığı meslekler ve kültürel değerlerini burada sergileyeceğiz. Asıl amacımız ortak değerlerimizi bu müzede yaşatmak olacak. Aynı zamanda Osmanlı dönemine ait arşivimize kattığımız eski nüfus sayım örnekleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemer bölgesi ile ilgili olarak 1932-1933 yıllarında çıkardığı kararname de sergilenecek. Çalışmalarımız hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.