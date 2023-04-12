Kemer'e İngiliz misafir akını başlıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen World Travel Market Fuarı'nda, İngiltere'nin en büyük turizm operatörü Jet2 ile tanıtım anlaşması yapan ve Mart ayında karşılıklı sözleşmeyi imzalayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İngiliz tur operatörünün yöneticileri ile İstanbul'da bir araya geldi. Jet2 yöneticileri “Kemer'e İngiliz turist akını başlayacak” dedi.

İstanbul'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Kemer rüzgarı esmeye devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu fuarın ilk gününde turizm acentelerinin temsilcileri ile ikili görüşmelere başladı. Gün boyu Kemer'e daha fazla turist getirmek adına son derece önemli görüşmeler yapan Başkan Topaloğlu, World Travel Market Fuarı'nda, İngiltere'nin en büyük turizm operatörü Jet2 ile başlayan tanıtım çalışmalarını İstanbul'da da sürdürdü.

Kemer standında Jet2 yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Topaloğlu'na Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül, Belediye Meclis üyeleri Hasan Ali Acar, Ferhan Fidan, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ve Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez de eşlik etti.

Jet2 temsilcileri fuarda yaptığı açıklamada, yapılan görüşmede Jet2 yöneticileri henüz sezon başlamamasına rağmen şu ana kadar Kemer'e 2 bin 500 misafirin rezervasyon yaptırdığını ifade ederek, “Kemer'e geçtiğimiz yıl 6 bin 500 turist getirdik. Bu yıl şu ana kadar 2 bin 500 İngiliz misafirimiz Kemer'e rezervasyon yaptırdı. Geçen hafta kendi kontrat departmanlarımız Kemer'e geldi. Normalde 10 otelle anlaşmışlar ama şu anda otel sayısını arttırıp yeni kontratlar yapılmaya başlandı. Bu yıl çok daha fazla turisti Kemer'e getireceğiz. Sezon sonu için kesin bir rakam veremiyoruz ancak emin olun Kemer'e İngiliz turist akını yaşanacak. 2023-2024 yılı için yalnızca Antalya'ya 500 bin koltuk ayırdık” ifadelerini kullandı.

“Kış aylarında da gelecek”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Jet2 anlaşmasını çok önemsediklerinin altını çizerek, “Kemer özellikle Rus turist ağırlayan bir ilçe olmaktan uzaklaşıp Pazar payını genişleten, özellikle Avrupalı misafirleri ağırlayan bir ilçe haline gelecek. Bunun için çalışıyoruz. Kemer'de İngiliz misafirlerin gelmesi kentimizin markasını da güçlendirecek. Özellikle JET2 yöneticilerinin Kemer'in kış turizmini de güçlendirmek adına kış aylarında da turist getireceklerini söylemeleri bizi ayrıca mutlu etti. Kemer'de birebir görüşmeler yaparak kış aylarında açık kalacak otel sayımızı da arttırıyoruz. Bunlar Kemer adına sevindirici gelişmeler. Bu yıl güzel bir turizm sezonu yaşayacağız” dedi.