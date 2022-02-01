Kemer'in buluşma noktası ‘Deniz Kafe' yenilendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki yıldan bu yana yerli ve yabancı misafirlere hizmet veren Deniz Kafe, yenilenerek daha modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

Kış dönemi ile birlikte Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında kafede, boya, badana, tamir, çevre düzenlemeleri ve kilitli taş döşeme işlemleri yaptı. Mustafa Ertuğrul Aker Parkı içerisinde yer alan kafe, 2022 turizm sezonuna hazır hale getirilerek, yerli ve yabancı misafirlere hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kafede yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Çalışmalar kapsamında çevre düzenlemeleri de yaptıklarını anlatan Başkan Topaloğlu, “Şemsiye düzenini kaldırıp çardak düzeni yaptık. Üzerini kargılarla kapladık. Tuvalet ve lavaboların sayılarını artırdık. İçeri kısmındaki açılır kapanır yeri genişlettik. Kafemiz yeni haliyle hizmet vermeye başladı. Kemerli vatandaşlarımıza ve misafirlerimize yakışır şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu yaz daha güzel olacak” diye konuştu.