Kemer'in çiçekleri sezona hazır

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediyeye ait seralarda inceleme yaparak Park ve Bahçeler Müdürü Gencay Kayrak'tan bilgi aldı.

Arslanbucak Mahallesi'ndeki Hizmet Alanı'nda kurulan seralarda Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından üretilen mevsimlik çiçekler ve diğer bitkiler daha sonra Kemer'in sokak ve caddelerinde yerlerini alıyor.

Kendi çiçeğini, ata tohumunu ve diğer bitkileri üreten Kemer Belediyesi, yeşil alan çalışmalarında tasarruf sağlıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada tasarruf sağlamak amacıyla mevsimlik çiçek, ata tohumu ve diğer bitkileri belediye olarak kendilerinin ürettiğini söyledi.

Üretimi gerçekleştirilen çiçek ve diğer bitkilerin daha sonra Kemer caddelerinde yerlerini aldığına işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Üretimini gerçekleştirdiğimiz mevsimlik çiçekler ilçemizin her köşesinde dekoratif ve rengarenk bir görüntü oluşturuyor. Özellikle çiçeklerimizin üretimini daha da artırarak Kemerimizin güzelliklerine güzellik katacağız” dedi.