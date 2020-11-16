Kemer'in Kasım ayı meclisi toplandı

Kemer Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısında, ihtiyaç duyulan 4x4 arazi aracının Orman Genel Müdürlüğünden hibe olarak alınması konusu görüşüldü.

Kemer Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Vekili Hasan Ali Acar başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyeleri Ahmet Can, Ferhan Fidan, İsmail Aka, Aslı Bayar Ulukapı katılmadı. Toplantıda, Kemer Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4x4 arazi aracının Orman Genel Müdürlüğünden hibe olarak alınması konusu görüşüldü.

Konu, oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.