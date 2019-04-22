Kemer'in minik başkanı Eylül oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kemer Belediyesi'nin çocuk başkanı Tekirova Halit Narin İlkokulu öğrencisi Eylül Çelik oldu. Eylül, Başkan Necati Topaloğlu'ndan okullarıyla ilgili eksiklerinin giderilmesini istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kemer Tekirova Halit Narin İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Eylül Çelik, bir saatliğine Kemer Belediye Başkanı oldu.

Tekirova Halit Narin İlköğretim Okulu Müdürü Ertan Gündoğan, Müdür Yardımcısı Kamil Bozkurt, Okul Aile Birliği Başkanı Naim Cesur, 4-A sınıfı öğrencileri Eylül Çelik, Selin Ateş, Sofia Deveci ve Alper Beyrek Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret ettiler.

Başkan Topaloğlu, koltuğunu 10 yaşındaki Eylül Çelik'e bırakarak istek ve taleplerini sordu. Okulunun bahçe düzenlemesi, oyun ve spor sahası gibi bazı eksikleri olduğunu söyleyen Eylül, bu eksikliklerin giderilmesinde Kemer Belediyesi'nden destek istedi.

“Eğitim çok önemli”

Minik Başkanı tebrik eden Başkan Necati Topaloğlu, “Tekirova Halit Narin İlköğretim Okulu'na ve ilçedeki diğer okullara her zaman destek olacağız. Eğitime, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok önem veriyoruz. Sizin taleplerinizi her zaman dinleyip gereğini yapacağız” dedi.

Topaloğlu'ndan bayram mesajı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını kaydeden Topaloğlu, “Çocuklarımızın ve tüm halkımızın bayramını kutluyor ve tüm günlerimizin bayram sevinci içinde geçmesini diliyorum” dedi.