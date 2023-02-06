Kemer'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kemer'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kemer Belediye ekipleri, yol açma ve kar temizliği çalışmaları başlattı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ovacık ve Gölbastı mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı. Kar küreme ve yol açma çalışması yapan belediye ekipleri, vatandaşların yayla yollarında da mağduriyet yaşamaması için gece gündüz devriye geziyor.