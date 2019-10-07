Kendi elektriğini kendi üretecek olan terminal inşaatı başladı

Güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üretecek olan terminal çevreci yönüyle de öne çıkıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'ya yeni bir otobüs terminali kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 1970'li yıllardan bu yana hizmet veren ancak günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyen Elmalı Otobüs Terminali yeni ve modern yüzü ile Elmalı Devlet Hastanesi yanındaki yeni yerinde hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında temel kazı çalışmaları süren Elmalı Terminal Projesi Yaklaşık 10.400 m2'lik alana inşa edilecek. Elmalı Terminali 2.700 m2 kapalı alana sahip olacak. Projede 8 adet otobüs peronu, bilet satış ofisleri, yarı açık ve kapalı bekleme alanları, mescit, sığınak, PTT, restoran ve çeşitli dükkânlar, polis, zabıta ve idari ofisler, personel ve malzeme odaları, teknik odalar ve açık otopark bulunuyor. Terminal sahip olduğu bu donanımlarla günün ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek.

Kendi elektriğini üretece

Terminalin çatısı güneş panelleri ile kaplanarak elde edilen elektrik ile otogarın elektrik ihtiyacının bir kısmı karşılanacak. Yeni otobüs terminali Elmalı ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu da azaltacak ve modern yüzü ile vatandaşlara hizmet verecek.

İlçesine yapılacak yeni otobüs terminali alanını ziyaret eden ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yeni otobüs terminalinin ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu belirterek, “Yeni otobüs terminalimiz Elmalımıza hayırlı olsun. ” dedi.