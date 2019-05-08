Kendi günlerinde kök hücre ve kan bağışı yaptılar

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinliğin bu yılki teması kök hücre ve kan bağışı olarak belirlendi.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevim Ercan Kelek, bu yıl ki Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü kutlamalarının temasını kök hücre ve kan bağışı olarak belirlediklerini ifade etti. Kelek, "Etkinliğimiz Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Kan Merkezi, Yüksekokulumuz ve Genç Kızılay Topluluğu'nun katkılarıyla hazırlandı. Türk Kızılay'ından gelen temsilcilerimiz bugün bizlere kan bağışı ve kök hücre bağışı hakkında sunumlar yapacaklar. Ayrıca bahçemize kurulan Kızılay çadırında tüm gün kan ve kök hücre bağışı kampanyası devam edecektir. Tüm öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz" dedi.

Kelek, "Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü" ile ilgili olarak, "Böyle mesleki günlerin kutlamaları mesleklerle ilgili farkındalıkların oluşması, meslek ve meslektaşlık bilincinin yerleşmesi, mesleki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması adına çok önemlidir. Bu vesileyle Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Günümüzü kutluyor etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum" temennisinde bulundu.

Gün boyu devam eden etkinlikte öğretim elemanları ve öğrenciler Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü daha anlamlı kılabilmek ve bu konuda farkındalık oluşturabilmek adına kök hücre ve kan bağışı yaptılar.