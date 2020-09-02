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Kenevir ekimi yapan şüphelinin evine jandarma baskını

Antalya’nın Kepez ilçesinde kenevir ekimi yapan şüphelinin evinde jandarma tarafından arama yapıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kenevir ekimi yapan şüphelinin evinde jandarma tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada skunk bitkisi, sentetik hap, esrar maddesi ve kenevir tohumu ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde M.Ş. isimli şahsın kenevir ekimi yaptığı ve kenevirden elde ettiği uyuşturucu maddeyi sattığı yönünde duyum aldı. Harekete geçen jandarma ekibi, şüphelinin evinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 122 kök skunk bitkisi, 50 gram plaka esrar, 15 adet sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ve 1 kilo 650 gram kavanoz içinde skunk maddesi ele geçirildi.


Şüpheli M.Ş. ise gözaltına alındı.

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