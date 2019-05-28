Kent Meydanın da ilk etkinlik gönül sofraları

Kepez Belediyesi, açılışına sayılı günler kalan Kepez Kent Meydanı'nın da iftar yemeği düzenledi. Kepez Kent Meydanı'nın da ki ilk etkinlik olan iftar yemeğine yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Kepez Kent Meydanı, Gündoğdu, Kuzeyyaka ve Yeni Emek Mahalle sakinlerini on bir ayın sultanı ramazan ayında gönül sofralarında bir araya getirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iftar yemeğine meclis üyeleri ve belediye bürokratları ile beraber katıldı.

Gönül sofralarında hemşehrileri ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, en büyük mutluluğunda yapımını belediyesinin üstlendiği Çelebi Sultan Mehmet Cami karşısında hemşerileriyle birlikte iftar yapabilmenin olduğunu söyledi. Kepez Kent Meydanı'nda ilk kez böylesi büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Ramazanın birleştirici ikliminde kent meydanında bulunmak bize ayrı bir huzur ve ayrı bir mutluluk hissettirdi.” diyerek, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla hemşehrilerinin de bayramlarını kutladı.

Cadde kapatılarak meydan büyütülecek

Yeni Mahalle Seyhan Caddesi üzerinde 47 bin metrekarelik alana inşa edilen Kepez Kent Meydanı, çevresine ciddi bir değer kazandırdı. Önümüzdeki dönem caddenin trafiğe kapatılarak yayalaştırmanın planlandığı meydanın genişliği, 160 bin metrekareye çıkartılacak. Kent meydanında yoğun olarak dört mevsim yaşayabilen endemik bitkilerin yer aldığı peyzaj alanları da bulunuyor.

Meydanın içinde meydanlar var

Etkinlik ve gezinti alanı olarak tasarlanan meydanda 10 bin metrekare çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanları, tören alanı, anıt alanı, ticari birimler, kamusal alanlar, model araç oyun alanı (200m2) kaykay oyun alanı (1250m2) ve küçük fıskiyelerden oluşan kuru havuz yer alıyor. Meydanın konserler, söyleşiler, sergiler, mitingler gibi etkinliklerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandığı bildirildi.