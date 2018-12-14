İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kent Müze Tarih Söyleşileri devam ediyor

Antalya Kent Müzesi’nin düzenlediği Kent Müze Tarih Söyleşileri kapsamında sanat tarihçisi Dr.

Antalya Kent Müzesi'nin düzenlediği Kent Müze Tarih Söyleşileri kapsamında sanat tarihçisi Dr. Hakan Tazecan “Orta Asya Türk Yaşamının Unutulmuş Fotoğrafları” konulu söyleşi gerçekleştirecek.


Antalya Kütür Merkezi'nde (AKM) 18 Aralık Salı günü saat 16.00'da düzenlenecek söyleşide sanat tarihçisi Dr. Hakan Tazecan, Rus General Konstantin Petroviç Kaufmann tarafından 19. yüzyılda Orta Asya'da çekilen fotoğraflar ile Prokodin Gorsky'nin hazırladığı iki fotoğraf albümünden yola çıkarak, Orta Asya Türklerinin gündelik hayatından çarpıcı kesitler sunulacak. Söyleşiyi vatandaşlar ücretsiz takip edebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.