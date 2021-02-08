Kentsel dönüşüm için yapılan 317 dairenin ilk etabının yüzde 97'si tamamlandı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hak sahiplerine ücretsiz verilecek 317 daireli ilk etabının 12 ayda yüzde 97 seviyesine ulaştığını söyledi. Tütüncü, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yüklenici firma tarafından Gülveren'e bir de okul yapılacağını müjdeledi.

Kepez Belediyesi'nin Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor. Gecekonducu 137 hak sahibini, modern konut ve konforlu bir yaşamla buluşturacak olan Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine ücretsiz verilecek 317 daireli ilk etabın yüzde 97'lik bölümü tamamlandı. Geçtiğimiz yıl ilk kazmanın vurulduğu kentsel dönüşüm projesi, pandemi sürecine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 12 aydır devam eden Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çalışmalarını inceledi. Projenin hak sahiplerine ücretsiz verilecek 317 daireli ilk etabın bulunduğu modern ve konforlu daireleri inceleyen Başkan Tütüncü, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

“Tütüncü'den Gülveren'e okul müjdesi “

Bina girişlerinden, otoparkına, merdivenlerine, odalarına, banyolarına hatta çatısına kadar tüm alanları gezen Tütüncü, titiz çalışmalarından dolayı yüklenici firmaya ve emeği geçen tüm çalışanlara da teşekkür etti. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilk kazmanın geçen yıl vurulduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bugün projenin hak sahiplerine ücretsiz verilecek 317 daireli ilk etabını inceledik. Çalışmalar adeta ışık hızıyla ilerleyerek, 12 aylık süreçte yüzde 97 seviyesine ulaştı. Bu büyük bir başarı” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'ne yüklenici firma tarafından bir de okul yapılacağını söyledi.

“Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi”

İhalesi konut yapımı karşılığında arsa satış modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşen Gülveren Ketsel Dönüşüm Projesi, 65 bin 911 metrekare alanda 160 gecekonducu ve 137 hak sahibini kapsıyor. Bu proje ile 160 gecekondunun 40 yıla yakın yaşadığı mülkiyet sorunu da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmuş oldu.