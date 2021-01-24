Kepez 11 okula daha kavuştu

Son 12 yılda 100'den fazla okulun kazandırıldığı Kepez ilçesinde, 2020'de devlet yatırım programı, belediye ve hayırsever katkılarıyla 11 okulun daha yapımı tamamlandı.

“Kepez'in okul azmi yatırımı getirdi “

Belediye Meclisinde alınan kararlarla onlarca okul arazinin mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözüldü. Yine meclis oluruyla belediye arsaları, Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilerek, ilçede ihtiyaç duyulan okul binalarının yapılmasının önü açıldı. Başkan Tütüncü, hukuki sorunlarını çözdükleri ya da tahsis ettikleri arsalara okul yatırımının yapılabilmesi için de Ankara'da girişimlerde bulundu. Tütüncü, okulların hayırsever eliyle yapılması için de gerekli adımları attı.

“Son 12 yılda Kepez'e 100'den fazla okul yapıldı”

Devlet yatırım programı ve hayırsever katkısıyla son 12 yılda ilçeye 100'den fazla nitelikli ve modern eğitim kurumu kazandırıldı. Tütüncü döneminde Kepez ilçesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Spor Lisesi gibi okullara da kavuştu.

“Yeni okullar hizmete girdi”

Genç nüfusu 150 bini geçen Kepez ilçesinde, ihtiyaç duyulan okul binalarına her yıl yenileri eklenmeye devam ediyor. Devlet yatırım programı, belediye ve hayırsever katkılarıyla Kepez ilçesinde geçtiğimiz yıl, farklı mahallelerde 11 okul binasının daha yapımı tamamlandı. Okulların tamamına yakını eğitime açıldı.

“Kepez eğitimin de merkezi”

Yeni okulların eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez'i, Antalya'nın eğitim merkezi yapma hedefiyle yola çıkmıştık. Artık Kepez, nitelikli okullarıyla, 150 binden fazla öğrencisiyle, akademik başarılarıyla, özel kolejleriyle ve belediye kreşleriyle eğitimde adından söz ettiren bir ilçe haline geldi. Bu başarıyı, eğitim camiamızla, velilerimizle ve öğrencilerimizle gerçekleştirdik” dedi.

“Dönemimizde ilçemize 100'den fazla okulun yapımına öncülük ettik”

Başkan Tütüncü, mahallelerin okul talebini karşılamak için de yoğun bir mesai ile çalıştıklarının altını çizerek, “Milli Eğitim Bakanlığı'na, en çok okul arazisi üreten, bu arazilerin hukuki sorunlarını çözen bir belediyeyiz. Dönemimizde ilçemize 100'den fazla okulun yapımına öncülük ettik. Böyle gayretli çalışmamış olsaydık 100'den fazla okul yapılmamış olacaktı. Kepez'de Milli Eğitimi önceleyen bir belediye var. Devletimizin imkânlarıyla, hayırseverlerimizin desteğiyle Kepez'e çok daha güzel okul yatırımları yapacağız” diye konuştu.