Kepez Balık Pazarı, Antalyalıları bekliyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımı tamamlanan Balık Pazarı'nda faaliyete başlayan esnafı gezerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kepez Belediyesi'nin balıksırtı mimarisindeki Kepez Balık Pazarı tamamlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de gün itibariyle pazarda faaliyete başlayan esnafı ziyaret etti. Esnafı tek tek dolaşan Başkan Tütüncü, hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Rabbim utandırmasın. Hepinize bol bol hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

Esnafla çay içen Tütüncü, balık pazarındaki bir restoranda da yemek yedi. Kepez Balık Pazarı'nın artık tamlandığını ve Antalyalıları beklediğini belirten Başkan Tütüncü, “Kepez Balık Pazarımız tamamlandı. Esnafımız bugün itibariyle faaliyete başladı. Yüzlerce aileye iş, aş ve ekmek olacak Antalya'nın yeni yaşam merkezlerinden bu pazar şehrimiz için de kıymetli bir teşebbüs anlamına geliyor. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar

Sağlıklı beslenme, sosyal hareketlilik ve esnafın para kazanması anlamında çok fonksiyonlu bir proje olan Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar, Kepez'in Fabrikalar Mahallesine inşa edildi. Mavi beyaz renklerin hakim olduğu balık pazarının içerisinde balıkçı restoranı, kafe, alakart restoranı, balık satış tezgahları, hemen yanı başındaki Organik Pazar'da da çeşitli büyüklükte dükkanlar, satış tezgahları, cami ve otopark alanı bulunuyor. Kepez Balık Pazarı'nın önünü mavi beyaz renkteki balıkçı pazarı süslüyor.