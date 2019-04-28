Kepez Belediye Tiyatrosu turneye çıkıyor

Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT) bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Tiyatro Günleri'ne katılmak için Kumluca turnesine çıkıyor. KBT, 3-4 Mayıs tarihlerinde Eskici Dükkanı, Keloğlan'ın Aklı ve Düğün Evi Oyun Evi adlı oyunlarını sahneleyecek.

Kepez Belediyesi, Kumluca Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle ‘Tiyatro Günleri' düzenleniyor. Bu yıl ilki 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Tiyatro Günleri'nde Kepez Belediye Tiyatrosu(KBT) 3 oyun ile sahne alacak. Eskici Dükkanı, Keloğlan'ın Aklı ve Düğün Evi Oyun Evi adlı oyunları sergileyecek olan KBT, 2009 yılından itibaren yarım milyon izleyiciye ulaştı. Her yıl farklı oyunlarla ücretsiz olarak sahne alan KBT, yılda ortalama 55 bin tiyatro severe perdelerini aralıyor. Eskici Dükkanı adlı oyun 3 Mayıs Cuma Keloğlan'ın Aklı (Çocuk Oyunu ), Düğün Evi Oyun Evi de yine aynı gün Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.

KBT'nin en çok izlenen 3 oyunu

Türk edebiyatının ünlü öykü ve roman yazarı Orhan Kemal'in kaleme aldığı, usta oyuncu Abdullah Sürekli'nin yönetmenliğini üstlendiği “Eskici Dükkanı” adlı oyun ırgatlık ve el işçiliğinden fabrika işçiliği ve makineleşmeye doğru yol almakta olan toplumda, gitgide yoksullaşan bir ailedeki kuşak çatışmalarını ve bireyin sıkıntılarını ele alıyor. “Düğün Evi Oyun Evi” adlı tiyatro oyunu ise; çok eski yıllardan beri Anadolu Köylerinde eğlenme amacı taşıyan ve aynı zamanda hiciv dolu köy seyirlik oyunlarından derlendi. Seyircilerinde oyuna dahil edildiği Düğün Evi Oyun Evi” izleyenleri anlatımları ile Anadolu'nun kucağına götürürken, hem güldürüyor, hem de düşündürüyor. Çocuk Oyunu Keloğlan'ın Aklı da; Annesi ve en yakın sırdaşı Karakaçan ile birlikte yaşayan Keloğlan, bir iş bulabilmek için Karakaçanı ile birlikte yollara düşer. Yolculuğu süresince maceralara atılan Keloğlan, aklı sayesinde her işin üstesinden gelir.