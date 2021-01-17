Kepez Belediyesi 6'ıncı kreşini Varsak'a açıyor

Kepez Belediyesi, çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek vermeyi amaçladığı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin altıncı şubesini Varsak bölgesine açıyor.

Kepez Belediyesi, kaliteli, güvenli okul öncesi eğitimi ve tecrübeli kadrosuyla ilgi gören Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin şube sayısını artırmaya devam ediyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde ilçeye armağan edilen eğitim tesisinin şube sayısı altıya çıkıyor. “Çalışan annelere ve okul öncesi eğitime ciddi bir destek veren belediyenin kreş hizmeti, Varsak bölgesine de kazandırılıyor.

“Yapım ihalesine çıkılıyor”

Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan 3 bin metre kare belediye hizmet alanına 2 katlı kreş binası inşa edilecek. Mimari projesi tamamlanan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi Aktoprak Şubesi binasının yapım ihalesine de önümüzdeki günlerde çıkılacak. Bölgenin okul öncesi eğitim kurumu ihtiyacını karşılayacak olan belediye kreşinin bin 400 metre kare kapalı alanı olacak. Kreşte sınıflar, yemekhane, çok amaçlı salon, oyun ve uyku odaları ile bahçesinde oyun parkı olacak.

“Veterinerlik taşınacak “

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kreşi yapacakları alanın yanında bulunan belediyenin sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezini, Çamlıca Mahallesi'nde yapacakları hayvan hastanesi alanına taşıyacaklarını açıkladı.

“Kreş büyümeye devam edecek”

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin, çalışan annelere ve okul öncesi eğitime katkı sağlayan önemli bir eğitim tesisi olduğunun altını çizen Tütüncü, “Çocuklarımıza nitelikli okul öncesi eğitim verdiğimiz mahalle kreşlerimizin sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizce takdir gören kreşimizin 6'ıncı şubesini Varsak bölgemize kazandırıyoruz. Böylelikle bu bölgedeki çalışan annelerimizin kreş talebini de karşılamış olacağız. İmkanlarımız elverdiğince kreşimize yeni şubeler eklemeye devam edeceğiz” dedi.

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin, Teomanpaşa, Özgürlük ve Ahatlı mahallelerindeki şubeleri aktif olarak hizmet veriyor. Kreşin, Erenköy ile Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki şubelerinin yapımı da tamamlandı. Bu şubeler de önümüzdeki aylarda hizmete alınacak.