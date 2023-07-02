Kepez Belediyesi asfaltı bozulan yolları yeniledi

Kepez Belediyesi, Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde, bazı sokakların altyapı çalışmaları neticesinde kullanılamaz hale gelen asfaltını yeniledi.

Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nin, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması çalışmaları neticesinde bazı cadde ve sokaklarının üst yapısı bozulmuştu. Kepez Belediyesi, bu cadde ve sokakların bozulan üstyapısını yeniden yaparak, yollarını konforlu hale getirdi. Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda, mahallenin önemi ulaşım akslarından biri olan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yenileme çalışması gerçekleştirmişti.

Yenileme, genişliği 30 metre, uzunluğu bin 200 metre olan caddenin, Fatih Terim Caddesi ile Ahmet Çeşme Caddesi arasında kalan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan 600 metrelik bölümünde yapıldı. Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne, sıcak asfalt, refüj peyzajı, yol çizgileri çalışmaları ve aydınlatma direklerinin yeraltına alınması neticesinde modern bir şehir yolu görünümü kazandırıldı.

Aydoğmuş'ta 6 sokağa asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü, mahallede, içme suyu ve kanalizasyon çalışması yapılan sokakları da yeniden asfaltlıyor. Asfalt çalışması, 1473,1474, 1475,1477, 1481 ve 1209 sokaklarda gerçekleştirildi. 8 bin metrekare alan bin 600 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı. Sıcak asfalt serimi öncesi, yollardaki bozulan asfalt iş makineleriyle kaldırıldı. Daha sonra kamyonlarla getirilen filler malzemesi, greyder iş makinesiyle yola serildi. Silindir makinesiyle sıkıştırma yapılarak, yolun zemini oluşturuldu.

Vatandaştan asfalt teşekkürü

Ardından asfaltlama makinesi finişer yardımıyla sokaklara sıcak asfalt serildi. 6 sokakta toplam 8 bin metrekare alanda bin 600 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Tamamlanan asfaltlama çalışmasıyla yollar güvenli ve konforlu hale getirildi. Mahalle sakinleri de asfalt hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür ettiler.

Asfaltı tamamlanan sokakların kaldırımını önümüzdeki aylarda yapılacağını belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini ifade ettiler.