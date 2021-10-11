Kepez Belediyesi bu haftaya da müzik şöleniyle başladı

Kepez Belediyesi, personelin haftanın ilk iş gününe yüksek motivasyonla başlaması, vatandaşların daha hoş karşılanması amacıyla geçtiğimiz hafta ilkini gerçekleştirdiği müzik şölenini, bu haftada sürdürdü. Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu'nun(MÜZSAN) müzisyenleri, belediyenin fuaye alanında mini konser verdi. Personel ve vatandaşlar müziğin ruhu okşayan melodisiyle güne daha zinde ve daha yüksek motivasyonla başladı. Yan flüt, çello, gitar ve kemandan çıkan müziğin etkili sesi, nağmelerle buluştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, hizmet binasındaki müzik ziyafetine ortak oldu. Nağmelere eşlik eden Tütüncü, MÜZSAN müzisyenlerine teşekkür ederek, “Sizin sayenizde haftaya hoş bir motivasyonla başlıyoruz” dedi.

"Motivasyon olsun istedik"

Pazartesi sendromunun hemen hemen herkesin gündeminde olan bir olgu olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Dolayısıyla pazartesi gününe güzel başlayalım, neşeli başlayalım, enerjik başlayalım diye mesainin başladığı 8.30 ile 9.00 arası belediye binamızın fuayesinde güzel bir sanat etkinliği ile güne başlayalım, haftaya başlayalım diye düşündük. Bütün arkadaşlarımız için bu bir motivasyon olsun istedik. Dolayısıyla güzel bir ambiyansı paylaşarak haftaya başlamak hepimize iyi geliyor. Personel arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz belediye binasına adım attıkları ilk andan itibaren bu güzel sanatsal ortamla karşılaşıyor. Gönüllerini hoş ediyor, farklı bir enerjiyle de mesaiye başlıyorlar. Geçen hafta ilk uygulamayı yaptık. Bu hafta ikinciydi. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de gerek müzik, gerekse değişik sanat etkinliğimizi belediye binamızda icra edelim istiyoruz. Belediye binası Kepez'in en çok ziyaret edilen noktalarından birisidir. Hemşerilerimizin en önemli uğrak yerlerinden birisi Kepezlilere hizmet üreten en önemli nokta burası. Hem motivasyonu arttıralım, hem de hizmet kalitesini arttıralım düşüncesiyle böyle bir adım attık. Herkesin de beğendiğini görüyorum. Bu da beni memnun ediyor “ diye konuştu.