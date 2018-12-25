Kepez Belediyesi etap etap yenileniyor

Yarım milyona ulaşan vatandaş sayısı ile Türkiye'nin birçok ilinden daha fazla nüfus yoğunluğuna sahip olan Kepez'in, belediye hizmet binası etap etap yenileniyor. İlk olarak Halkla İlişkiler Servisini yenileyerek yeni ve modern bir tasarım ile vatandaşa hizmet sunan Kepez Belediyesi, şimdi de giriş katında bulunan Gelir Servisi ve en üst kattaki yemekhaneyi yeniledi.

Gelir Servisi Müdürlüğü olarak hizmet veren giriş kattaki alan, modern bir projenin uygulanması ile son derece şık bir düzenleme ile yeniden hizmete açıldı. Bir süre başka bir katta hizmet veren Gelir Servisi, inşaat ve yapım işlerinin tamamlanması ile yeni yerine geri taşınarak hizmete prestijli yapısıyla devam ediyor.

Vergi ile ilgili tüm işlemlerin yapıldığı vezne ve gişelerin yer aldığı gelir servisi birimi, ihtişamı ile vatandaşa hizmet sunuyor. Daha şık ve modern bir yapıya kavuşan Kepez Belediyesi, sırayla birimlerini yenileyerek hem personeline daha kurumsal bir merkez de çalışma ortamı sağlıyor, hem de vatandaşa daha konforlu ortamda hizmet vermek için kabuk değiştiriyor.

Personel yemekhanesi yenilendi

Kepez Belediyesi bünyesindeki yenileme çalışmaları kapsamında personel yemekhanesi de yenilendi. Eski ve tek düze yemekhane bölümü, yapılan projelendirme ve tadilat çalışmaları ile yepyeni yüzüne kavuştu. Pastel renklerin hakim olduğu Kepez Belediyesi Personel Yemekhanesi, antika objeler, rengarenk masa ve sandalyeler ve iç açıcı dekorasyonu ile hizmet veriyor. Yemekhane terasında da personelin öğle arası oturup çay içebileceği bir alan oluşturuldu.