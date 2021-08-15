Kepez Belediyesi, Gündoğmuş'taki yıkım çalışmalarına katıldı

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yangın felaketinden etkilenerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkım kararı verilen Gündoğmuş ilçesinde 35 evin yıkımını gerçekleştirdi.

Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Akseki İlçelerinde meydana gelen yangın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Günlerce süren yangın afetinin arkada bıraktığı enkaz bölgedeki ekiplerce kaldırılmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanlığı'nca Manavgat'taki orman yangını çalışmalarında görevlendirilen Kepez Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca da yıkım çalışmalarında görevlendirildi. İlçelerdeki hasar tespit çalışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile jandarma ekiplerince yangında zarar gören ve yıkımına karar verilen evler tek tek işaretlendi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Gündoğmuş ilçesindeki yıkım çalışmalarına katıldı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün iş makineleri Gündoğmuş ilçesi Senir Mahallesi'nde 34, Ümitli mahallesinde de 1 evin yıkımını gerçekleştirdi. Evlerin yıkımı sırasında can kayıplarının yaşanmaması içinde bölgede ekiplerce her türlü güvenlik önlemleri alındı.